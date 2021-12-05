Trabzon'da 139 yıllık hamam restorasyonla eski görünümüne kavuşacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 1882 yılında askeri hastane ve kışlaya hizmet vermek için yapılan Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyonu için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde uzun yıllar metruk halde bulunan hamamın yeniden eski görünümüne kavuşturulması için proje hazırlandı.

Trabzon Valiliğince belediyeye devredilen Hasanpaşa Hamamı'nın aslına uygun restore edilmesi amacıyla başlatılan çalışmanın yaklaşık bir yıl sonra tamamlanacağı belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, restorasyon çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Trabzon'da tarihi mirasa sahip çıkmak adına şu ana kadar çeşmeler, Pazarkapı'daki tarihi ev ile Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyonu olmak üzere birçok proje yürüttüklerini ifade eden Genç, hamamın 3 milyon 843 bin lira bedelle restore edileceğini aktardı.

Hamamın, 2. Abdülhamid döneminde askeri hastane ve kışlaya hizmet vermek için yapıldığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Restorasyon ihalesini ekim ayında yaptık. Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onayını aldık. İhale sözleşmesinden sonra da ilgili firmaya yer teslimi yaptık ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Hangi medeniyete ait olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tarihi mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz ve gelecek nesillere bu mirası en güzel şekilde aktaracağız. Bu şehir ecdat yadigarı tarihi değerleriyle birlikte var olmaya, adından söz ettirmeye devam edecek."

Genç, 5 tarihi çeşmeyi restorasyonu tamamlayarak hizmete açtıklarını, 10 çeşmenin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

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AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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