Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinin yer teslimi yapıldı
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Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinin yer teslimi yapıldı

Trabzon'da 130 milyon lira bütçeli "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi"nin ihalesi, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı.

Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinin yer teslimi yapıldı
16.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:50

Trabzon'da 130 milyon lira bütçeli "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi"nin ihalesi, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında, "TİSKİ 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulu"nun ilk oturumu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, TİSKİ'nin kurumsal yapısı ve faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Trabzon'da hayata geçirilecek 130 milyon lira bütçeli "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi" hakkında da bilgilendirme yapan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Son dönemlerin en büyük bütçeli yatırımı. Ortahisar'ın içme suyu hattının yaklaşık 565 kilometrelik hattı bütünüyle değiştiriliyor. Bu büyük projenin ihalesi, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma ile bir araya geldik, çok iyi bir koordinasyon ekibi kurduk. Yüklenici firma da şantiyesini kurdu. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da katılacağı bir proje başlangıç toplantısını bayramdan sonra Trabzon'da gerçekleştireceğiz."

Zorluoğlu, sadece içme suyu hatlarının değişimi için 17 milyon avronun üzerinde bir maliyetin söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunun yüzde 60'ını AB kaynaklarından hibe olarak karşılıyoruz, yüzde 25'i TİSKİ'nin öz kaynaklarından, yüzde 15'i de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Trabzon için hayati önem sahip bir projeye imza atıyoruz. Bu projeyi sadece içme suyu hattının değiştirildiği bir proje olarak görmüyoruz. Biz bunu Trabzon'un mevcut altyapısının bütünüyle yenileme adına bir fırsat olarak değerlendiriyoruz."

Bu projeyle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını da ayrıştıracaklarını anlatan Zorluoğlu, "İhalesini de yaptık. İnşallah proje tamamlandığında Ortahisar'ın kanalizasyon ve yağmursuyu anlamında bir sorunu kalmayacak. Bir diğer önemli husus, AKSA ve telekomünikasyon firmalarının kullanımına sunulması adına inşallah projede açılacak kanalların yanında ek bir kanal açılıp orada da bunların altyapısına yer verilecek." ifadesini kullandı.

"Atık su arıtma tesisini bu şehir eninde sonunda yapmak zorunda"

Zorluoğlu, "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta Ortahisar, Akçaabat, Sürmene, Araklı'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulması noktasında hazırlık çalışmalarımız var. Atık su arıtma tesisini bu şehir eninde sonunda yapmak zorunda." diye konuştu.

Yer konusunda kentin sorunu olduğunu anlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yer konusunda ciddi sorunu olan bir iliz ancak atık su arıtma tesisinin yerini tespit etmemiz lazım. Trabzon'un sahili tamamen kıymetli. Nereye koyarsanız koyun itiraz edilecektir ama diğer taraftan yapılması gerek. Evet bir fedakarlık yapıp, bu meclisin alacağı kararla yer tespiti yapıp bu tesisi yapmamız lazım. Önümüzdeki günlerde bu yerle ilgili önerilerimiz olacak."

TİSKİ Genel Kurulu'nun ilk oturumu, ilgili gündem maddelerinin müzakere edilmesi ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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