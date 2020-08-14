Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu

Trabzon'da 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'nin hayata geçirilmesi için iki noktada çalışmaların başladığı bildirildi.

Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu
14.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:18

Trabzon'da 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'nin hayata geçirilmesi için iki noktada çalışmaların başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin 565 kilometrelik içme suyu şebekesini sil baştan yenileyecek projede çalışmaların Beşirli Mahallesi'ndeki iki alanda başladığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak 130 milyon lira kaynakla, Doğu Karadeniz'in en büyük nüfusa sahip ilçesi Ortahisar'ın ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenileneceği aktarıldı.

Proje kapsamında 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacağına işaret eden açıklamada, 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vana odası, 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre kara yolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi ve 1312 yangın musluğunun inşa edileceği kaydedildi.

Ayrıca 30 içme suyu deposu yapılacağı, 22 deponun ise onarılarak hizmete açılacağı vurgulandı.

İlçedeki tüm içme suyu hatlarının yenileneceği proje çerçevesinde, altyapıda da büyük bir dönüşüm yaşanacağı, ihtiyaç olan yerlerde ayrıca yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı üzerine bu hatların yanı sıra elektrik ve telekomünikasyon hatlarının da döşenebileceği kanallar yapılacağı aktarılan açıklamada, böylece Ortahisar genelinde sürekli tekrarlanan kazı çalışmalarının önüne geçileceğine dikkat çekildi.

Yıl sonuna kadar 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Üniversite ile 2 Nolu Bostancı mahallelerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplamda 94 bin 786 metre içme suyu hattı yapılmasının planlandığının altı çizildi.

Projenin 2021 planlamasında ise Meydan bölgesi ile Pelitli ve Konaklar mahallelerinde 81 bin 178 metrelik içme suyu hattının yenilenmesinin yer aldığı belirtilerek, çalışmaların 2023 sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

"Trabzon'un altyapısını yenileme adına fırsat olarak görüyoruz"

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:

"Tarihi bir projeyi hayata geçirmek adına ilk kazma vuruldu. Sadece dev bir içme suyu projesini hayata geçirmiyoruz, aynı zamanda biz bu projeyi Trabzon'un mevcut altyapısını bütünüyle yenileme adına bir fırsat olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında Ortahisar ilçemizin içme suyunun daha kaliteli hale gelmesinin yanında kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında da bir sorunu kalmayacak."

Zorluoğlu, içme suyu hat kanallarının yanında ek bir kanal açılıp elektrik ve telekomünikasyon firmalarının kullanımına sunulacağını vurgulayarak, böylece içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı sorunlarını bütüncül olarak çözeceklerini aktardı.

Başkan Zorluoğlu, şehrin merkezine uzun yıllar hizmet edecek projenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatma Köse Yaşar Güler Fahrettin Koca Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç İzmir
Şu an buradasınız: Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:40:46. #1.14#
title