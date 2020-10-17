Trabzon'da 115 litre sahte rakı ele geçirildi
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Trabzon'da 115 litre sahte rakı ele geçirildi

17.10.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:06
Trabzon'da 115 litre sahte rakı ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar, 7 tabanca şarjörü ve 215 çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar, 7 tabanca şarjörü ve 215 çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde kaçak içki imal edildiği istihbaratı üzerine narkotik köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda belirlenen adreste arama yapıldı.

Söz konusu evde, 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar, 7 tabanca şarjörü ve 215 çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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