Trabzon'da 11 bini aşkın ağaç ve çiçek dikildi
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Trabzon, Güncel

Trabzon'da 11 bini aşkın ağaç ve çiçek dikildi

Trabzon'da park ve bahçelere yaklaşık 11 bin ağaç ve bitki dikildi.

10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:32
Trabzon'da 11 bini aşkın ağaç ve çiçek dikildi

Trabzon'da park ve bahçelere yaklaşık 11 bin ağaç ve bitki dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Trabzon'da, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla da fark yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kentin dört bir tarafını çiçeklerle donattığı vurgulanan açıklamada, "Ekipler tarafından park ve bahçeler ile kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlere aralık ayında dikilen lale soğanları şehri adeta çiçek bahçesine çevirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şubat ve mart ayı içerisinde sorumluluk alanlarımızda yer alan başta Ortahisar olmak üzere ilçelerimizde bulunan parklarımıza, yeşil alanlarımıza ve kaldırım kenarlarına 11 türde 780 yetişkin ağaç, 19 türe ait 3 bin 816 çok yıllık çalı formlu bitki ve 30 türe ait de yaklaşık 6 bin 500 bitki dikildi. Trabzon'umuzu güzelleştirmek adına yaptığımız programlı dikim çalışmalarımız, her mevsim dikilebilen saksılı bitkilerle yıl boyunca devam edecektir."

Kaynak: AA

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