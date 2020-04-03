Trabzon'da 1064 kişinin karantina uygulaması kapsamında takibi yapılıyor Trabzon'da karantina uygulaması kapsamında bin 64 kişinin takibi yapılıyor.

Trabzon'da karantina uygulaması kapsamında bin 64 kişinin takibi yapılıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehre giriş yapan kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Hem Kovid-19 tanısı alan hem şüphesi bulunan hem de bu uygulama kapsamında kente gelenlerle birlikte toplam bin 64 kişi karantina altında bulunuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte bugüne kadar 6 bin 62 kişiye karantina uygulandı.

Şehir dışından gelerek karantinaya alınan kişilere ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: AA