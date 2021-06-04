TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışı hemşeri dernekleri aracılığı ile temin edilen 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışı hemşeri dernekleri aracılığı ile temin edilen 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yurt dışı hemşeri derneklerinin harekete geçirilmesiyle engellilere 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye temin etti. Kentte düzenlenen törende tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Sandalyelerine kavuşanların kimi gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Amacımız ve hedefimiz oldukça zor coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen Trabzon şehrimizi gerçek anlamda bir engelli dostu şehrine getirmek. Bu proje kapsamında yurt dışındaki hemşeri derneklerimiz harekete geçirildi. Oralarda bu araçları temin ettiler. Ulaşım masrafı dahil bütün masrafı yurt dışındaki derneklerimiz karşıladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Toplamda 86'sı akülü aracın ötesine geçen engelli aracı, 20'si sandalye olmak üzere 106 tane araç teslim edildi. Akülü araçların 15 tanesini törenle sahiplerine ulaştırdık. Elimizde kalan araçları da en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Aynı zamanda engelli atölyemizde bu araçlarla ilgili ilerde aküsü bozulan ve arıza yapan olursa tamirini yapıp teslim edeceğiz' dedi.

Kaza sonucu engelli duruma düştüğünü belirten Ayşe Karpuz, 'Sonradan kaza yaptığım için daha çok zorluk çekiyorum. Çünkü 28 yıl boyunca yürüdüm. Bir anda engelli durumuna düşünce daha çok zorlandım. Aracımı aldığım için çok mutlu oldum. Artık her yere gidebileceğim' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı