TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışı hemşeri dernekleri aracılığı ile temin edilen 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce yurt dışı hemşeri dernekleri aracılığı ile temin edilen 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yurt dışı hemşeri derneklerinin harekete geçirilmesiyle engellilere 86'sı akülü, 20'si sandalye olmak üzere 106 tekerlekli sandalye temin etti. Kentte düzenlenen törende tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Sandalyelerine kavuşanların kimi gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Amacımız ve hedefimiz oldukça zor coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen Trabzon şehrimizi gerçek anlamda bir engelli dostu şehrine getirmek. Bu proje kapsamında yurt dışındaki hemşeri derneklerimiz harekete geçirildi. Oralarda bu araçları temin ettiler. Ulaşım masrafı dahil bütün masrafı yurt dışındaki derneklerimiz karşıladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Toplamda 86'sı akülü aracın ötesine geçen engelli aracı, 20'si sandalye olmak üzere 106 tane araç teslim edildi. Akülü araçların 15 tanesini törenle sahiplerine ulaştırdık. Elimizde kalan araçları da en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Aynı zamanda engelli atölyemizde bu araçlarla ilgili ilerde aküsü bozulan ve arıza yapan olursa tamirini yapıp teslim edeceğiz' dedi.

Kaza sonucu engelli duruma düştüğünü belirten Ayşe Karpuz, 'Sonradan kaza yaptığım için daha çok zorluk çekiyorum. Çünkü 28 yıl boyunca yürüdüm. Bir anda engelli durumuna düşünce daha çok zorlandım. Aracımı aldığım için çok mutlu oldum. Artık her yere gidebileceğim' diye konuştu.

TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Bergen Beren Saat Burak Özçivit
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TRABZON'DA 106 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:11:57. #1.14#

title