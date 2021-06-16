Trabzon'da 100 kg Bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Trabzon'da 100 kg Bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'da 100 kg Bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda yol kontrolü için durdurulan bir araçta 100 kg bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda yol kontrolü için durdurulan bir araçta 100 kg bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapan polis ekipleri bir şahsın üzerinde 58,66 gram sentetik uyuşturucu maddesi buldu. Yapılan incelemede bulunan sentetik uyuşturucu ile 100 kg bonzai maddesi yapmanın mümkün olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Ş.A. ve G.V. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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