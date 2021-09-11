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Trabzon'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Amasya'da yakalandı.

Trabzon'da 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Amasya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M'nin Amasya'nın Taşova ilçesinde olduğunu belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonla B.M'yi ilçede saklandığı evde gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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