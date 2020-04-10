Trabzon'da 10 katlı bir bina karantinaya alındı Trabzon'da 10 katlı bir bina karantinaya alındıTRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 katlı bir bina karantina altına alındı.

Trabzon'da 10 katlı bir bina karantinaya alındı

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 katlı bir bina karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar durdurulurken, polis ekibi de nöbete başladı.

Erdoğdu Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Güzelce Site'sinin 10 katlı bir binası karantina altına alındı. Etrafı güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alınan binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacak. Polis ekipleri de bina önünde nöbete başladı. Binada oturanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ve polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

Apartman sakinlerinden Hanife Alkan (75) bir aydır evde olduğunu belirterek, "Hiç dışarı çıkmıyorum. İhtiyaçlarımızı almıştık, şuanda bir ihtiyacımız yok" dedi. Nadide Demiral (90) ise 'Yalnız yaşıyorum. Şuan bir ihtiyacım yok. Evimde kalıyorum" diye konuştu.

Binadaki akrabalarına ihtiyaçlarını getiren Cem Aydoğdu da "Zor bir süreçten geçiyoruz. Karantinada bulunan akrabalarıma ihtiyaçları doğrultusunda bazı temel gıdalar getirdim. Getirdiğim malzemelerimi burada görevli memura verdim, onlar da akrabalarımıza ulaştıracak" diye konuştu.

Kaynak: DHA