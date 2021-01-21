Trabzon'da 10 günde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 kişiden 3'ü tutuklandı
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Trabzon'da 10 günde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 kişiden 3'ü tutuklandı

21.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:18
Trabzon'da 10 günde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 kişiden 3'ü tutuklandı

Trabzon'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trabzon'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında narkotik timlerince düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekiplerce son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 12 gram kokain ve 1 gram eroin ile 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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