Trabzon'da 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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Trabzon'da 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Trabzon'da 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 21 kök kenevir ele geçirildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 21 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik bir kişiye ait bahçe, ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 1 kilogram kubar esrar ve 21 kök kenevir ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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