Trabzon'da 1 Haftada 14 Bin 954 Şüpheli Şahıs İncelendi

Trabzon'da son 1 haftada polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra silah, kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Yapılan uygulama ise toplam 14 bin 954 şüpheli şahıs incelendi.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 14 bin 954 şüpheli şahsın incelendiği belirtilerek bu çalışmalar sonucu "13 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 52 adet mermi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 46,42 gram esrar, eroin, kokain, afyon ve metamfetamin, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 7 adet sentetik ecza, 28 litre kaçak içki, 688 paket kaçak sigara, 2 adet delici, kesici alet ele geçirilmiştir. Ayrıca; Yabancı uyruklu 3 şahsa fuhuş ve diğer suçlardan sınır dışı işlemi başlatılmıştır. İşletmeye uygun olmayan 4 otel-apart hakkında yasal işlem başlatılması sağlanmış. Değişik suçlardan arama kaydı olan 57 şahıs yakalanmış, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan 73 şahsa işlem yapılmış, dolandırıcılık, evden hırsızlık, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık başta olmak üzere toplam 23 olayda 22 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.



Öte yandan Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesinde gerçekleştirilen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında şüpheli H.İ.A. isimli şahsın evinde arama yapılmasına müteakip silah ve kimliği muhafaza altına alınarak, Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - TRABZON