Trabzon'da 1,5 yıl önce kaza süsü verilerek öldürülen kişinin bacanağı tutuklandı
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Trabzon'da 1,5 yıl önce kaza süsü verilerek öldürülen kişinin bacanağı tutuklandı

23.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:20
Trabzon'da 1,5 yıl önce kaza süsü verilerek öldürülen kişinin bacanağı tutuklandı

Trabzon'da 1,5 yıl önce trafik kazası geçirdiği süsü verilmek istenen ancak öldürüldüğü anlaşılan kişinin bacanağı cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Trabzon'da 1,5 yıl önce trafik kazası geçirdiği süsü verilmek istenen ancak öldürüldüğü anlaşılan kişinin bacanağı cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesinde 15 Ağustos 2019'da Osman Öztürk'ün kullandığı cip, şarampole devrildikten sonra bir evin duvarına çarparak durdu. Öztürk'ün öldüğü kazada bacanağı B.A. ile F.A. ve M.A. yaralandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumunda o dönem yapılan otopside Öztürk'ün kafasında mermi çekirdeği tespit edilmesi ve öldürüldüğünün anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapor ve tanık ifadeleri üzerine Öztürk'ün bacanağı B.A. gözaltına alındı.

B.A, çıkarıldığı Trabzon Sulh Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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