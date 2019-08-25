TRABZON CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU YIL TURİZMDE PATLAMA OLACAK

25.08.2019 17:25

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun şuanda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden öğlen saatlerinde ayrılıp Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binası çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylasına gitti. Erdoğan burada Suna Kepolu Ataman ve Atilla Ataman tarafından yapılan otelin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere yönelik adımlar atmadığını belirterek yaylada otel yatırımı yapan Atilla ve Suna Kepolu Ataman çiftini tebrik etti. Erdoğan, Hakikaten bu yaylada tüm yaylara örnek olacak bir adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz işte size örnek. Gelin buraya bakın öyle yapın. Yaylalar tarumar olmasın, bu güzellikler korunsun. Doğalgaz meselsi var. Doğalgaz'ı da hallettiği zaman bu kurum çok daha güçlü olacak. Doğalgaz'la burada inanıyorum ki işleri daha kolay kılınacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Çok büyük bir yatırım. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Bizlerde sadece Halk Bankası olarak değil bakanlıklar olarak sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burası Tonya'dan 25 kilometre. Saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Buraya en kısa zamanda bir helikopter pisti yapılmalı. Havalimanından buraya helikopterle gelecek işadamlarının olacağına inanıyorum. Bizde iki helikopterin ineceği yer olsa helikopterle buraya inerdik. Bu bir işaret fişeğidir. Bunu vermiş olduk. Ulaştırma Bakanımız bu işlerin piri. Bunlar çok yüksek yatırım değil. Buraya helikopterle inmeye başladığımızda iş adamları 2-3 gününü burada geçirecekler. Bu adımları atmamız lazım dedi.

'TURİZMDE PATLAMA YAŞANACAK'

Bu yıl turizmde patlama olacağını kaydeden Erdoğan, Hamdolsun şuanda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Doğu Karadeniz şuan turist kaynıyor. İnanıyorum ki şuanda bu yayladaki konaklama başka olacak. Bizim Trabzon merkezde de otelleri artırmamız lazım. Valimiz ile bunları konuştuk. İnşallah oteller ne kadar artarsa turistler çok daha fazla Trabzon'a gelecek. Bu yayla evlerini gördükleri zaman durum çok daha farklı olacak. Burası 12 ay burası çalışacak. 12 olduğuna göre durum çok daha farklı olacaktır. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bereketi bol olsun. Tüm turizmdeki girişimcilere burasının örnek olmasını diliyorum diye konuştu.

Erdoğan, yapılan duanın ardından kurdele keserek otelin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA