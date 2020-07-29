Trabzon Çömlekçi'de kentsel dönüşüm başlıyor
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Trabzon Çömlekçi'de kentsel dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçiriliyor.

Trabzon Çömlekçi'de kentsel dönüşüm başlıyor
29.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçiriliyor.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, İdare tarafından Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında inşa edilecek 106 konut ile 20 dükkanın ihalesi yapıldı.

İnşaatlara ağustosta başlanmasının planlandığı projeyle Çömlekçi'de, mevcut alan dükkanları, parkı, modern mimarisi ve mahalle konseptiyle yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Trabzon'un nitelikli yerleşim alanlarına kavuşması amacıyla yapılacak proje, şehrin kentsel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Proje kapsamında yapılacak tüm konut ve ticaret birimlerinin cephelerinde, yöresel mimariye uygun ahşap ve doğal taş dokulu porselen seramik kaplamalar kullanılacak.

Bölgede yaşayanların günlük hayatına ilişkin sosyo-kültürel özellikler dikkate alınarak tasarlanan projenin, 0-5 yaş okul öncesi çocuklardan, üniversite gençliğine ve yaşlılar dahil tüm nüfus profillerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde yapılması sağlanacak.

Mahalle kültürü ve yöreye uygun yapı malzemeleri

Proje alanının güneyinde konumlandırılan sıra evleri, yerel yapı malzemeleriyle Karadeniz mimarisine uygun olarak yapılacak.

Projenin cadde tarafında da esnaf ve vatandaşın iç içe bulunduğu mahalle kültürü oluşturulacak.

Proje alanının liman caddesiyle buluştuğu nokta ise ticaret aksı olarak tasarlandı. Burada, dinamik, sürekli, modern ve minimal bir yapıya sahip olacak şekilde vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar planlandı.

Proje alanında konut-ticaret etapları ile otel etabını bağlayan bir kentsel uzantı olacak. Tarihi Meydan ise Trabzon'un yeni odak noktası olacak şekilde yapılacak.

Korunan tescilli binaların ve ticaret aksının beslediği meydan, çeşitli kullanımlara olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Otopark ihtiyacının yanı sıra yeşil alan kullanımına saygı gibi değerleri içinde barındıran projede kapsamındaki konutlarda vatandaşlara geniş ve ferah yaşam alanları sunulacak.

750 metrekare büyüklüğünde bir de sosyal tesisin yer alacağı projede, vatandaşlar deniz manzarasına karşı spor yapabilecek.

Kaynak: AA

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