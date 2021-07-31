Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a yangın söndürme desteği
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Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a yangın söndürme desteği

Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a yangın söndürme desteği
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 4 personel ve 2 aracı bölgeye gönderdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 4 personel ve 2 aracı bölgeye gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin gerek komşu şehirler gerekse de diğer bölgelerde yaşanan afetlere ilk desteği veren belediyeler arasında yer aldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde ülkemizde birbiri ardına meydana gelen yangınlar hepimizi üzüntüye boğdu. İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 4 itfaiye personelimiz ve 8 tonluk 2 adet yangın arazözü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi. Ülkemizin hangi köşesinde bir afet meydana gelse, Trabzon Büyükşehir Belediyesi orada olmaya devam edecek. Bir süre önce komşu şehirlerimizde yaşanan sel ve heyelanların ardından çok sayıda personelimiz ve aracımızla temizleme çalışmalarına en büyük desteği vermiştik. Ekiplerimiz şimdi de turizm merkezi Antalya'da meydana gelen ve tüm Türkiye'nin içini yakan yangın söndürme çalışmalarında yoğun gayret gösterecek."

Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a yangın söndürme desteği
Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a yangın söndürme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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