Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncu transfer etti
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Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncu transfer etti

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncu transfer etti
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Seben Spor'dan üç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Seben Spor'dan üç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği ve 5 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak istediği belirtildi.

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen takımın, Seben Spor'dan Kerem Kezen, Eray Karakoç ve Umut Kunt'u transfer ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselerek camiamızın gururu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'mızda 2021-2022 sezonu için yapılanma çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda genç ve yetenekli sporcular Kerem Kezen, Eray Karakoç ve Umut Kunt'u takımımıza kazandırdık. Yeni sezonda yabancı sporcu transferlerimiz de olacaktır. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri ve çalışmaları sürdürmektedir."

Genç oyuncuların, kulüp yönetim kurulu üyesi ve hentbol takımı sorumlusu Serkan Şeker ile bir araya gelerek imza attıkları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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