Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Yol Bakım Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçici çözümler yerine kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, uzun yıllar vatandaşların hizmetinde olacak yollar yapmaya çalıştıklarını vurguladı.



İl genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Beşikdüzü ilçesinin Ambarlı Mahallesi'ndeki yeni cezaevi yolunda ve program dahilindeki muhtelif yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Birçok noktada yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra sanat yapısı inşaatlarını sürdürürken, özellikle kırsal mahalle yollarında yaşanan heyelan olaylarına karşı heyelan temizleme çalışmalarını ara vermeden yapıyoruz. 2014 yılından günümüze mahalle yollarımızda çok önemli çalışmalar yaptık. Yıl sonu olmasına rağmen gerek asfaltlama çalışmalarımıza, sanat yapısı inşaatlarına, bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu süre zarfında tamamladığımız çalışmalar olduğu gibi elbette henüz sahada tatbik etmediğimiz çalışmalar da var. Hemşehrilerimden özellikle bilmelerini istiyorum ki Trabzon'un hangi mahallesinin yolunun neresinde sorun varsa hepsinden haberdarız. Program dahilinde sırasıyla bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."