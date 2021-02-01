Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

01.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:00
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kış mevsimi vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kış mevsimi vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan 10 ekip ile 18 ilçenin rögar, kirli su ve yağmur suyu giderlerinin ilaçlanarak, vektörle mücadele çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, Trabzon'u daha temiz daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek ve toplum sağlığını korumak adına 18 ilçede vektörle mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizde vektörle mücadele hizmeti ile sivrisinek, karasinek, fare gibi vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımız da 'Alo 153' nolu hattımızı arayarak bu yöndeki şikayet ve taleplerini iletebilirler."

Açıklamada, ekiplerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiği aktarılarak, "Gerek vektörle mücadele gerekse de dezenfeksiyon çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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