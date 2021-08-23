Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları devam ediyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, altyapısı tamamlanan Beşirli ve Kalkınma mahallelerinde kaldırım çalışması başlatan ekiplerin, parke ve asfalt serme işlemi de gerçekleştireceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, "beşi bir yerde" diye adlandırılan içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, kaldırımları yenilemeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, altyapı çalışmasının belirlenen süre içerisinde tamamladığında şehrin 50 yıl altyapı probleminin kalmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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