Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması adına yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında başlatılan altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehirde yaklaşık 50 yıl altyapı sorunu yaşanmamasını sağlayacak proje için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Kunduracılar Caddesi, Uzun Sokak, Atatürk Alanı, Gazipaşa Caddesi ve Maraş Caddesinde yürütülen kanalizasyon, yağmur suyu hattı, içme suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon çalışmalarının ardından vatandaşların ve esnafın mağduriyet yaşamaması adına kademeli olarak üstyapı geçici kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ortahisar ilçesinde başlattığımız altyapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Şehrin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalar sırasında sabır gösteren esnaf ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şu anda kent merkezinde çalışmaları büyük oranda tamamlamış bulunmaktayız. Altyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirerek üstyapı çalışmalarına geçeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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