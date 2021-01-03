Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

03.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:30
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, meydan bölgesinde yürütülen Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi çalışmaları ile kadınlar hali inşaatındaki son durumu yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, meydan bölgesinde yürütülen Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi çalışmaları ile kadınlar hali inşaatındaki son durumu yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak olan Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'ni yakından takip ediyor.

Zorluoğlu, meydan bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Tabakhane Camisi yokuşu, Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile kadınlar hali inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, proje çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü memnuniyetle gördüğünü belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri ve Ulaşım Dairesi ile birlikte tüm birimlerimize, TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve yüklenici firma çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin bu özverisi ve gayreti ile planladığımızdan daha rahat bir süreçte merkezi tamamlayıp çalışmalarımızı çevreye doğru hızlandıracağımıza inanıyoruz. 2023 yılı içerisinde bu işi bütünüyle tamamlayıp Trabzon'un 50 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sona erdiğinde şehirde hiç kimsenin altyapı ile ilgili bir sorunu kalmayacak."

Zorluoğlu'na incelemelerinde, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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