Trabzon Büyükşehir Belediyesinin asfaltlama çalışmaları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışması tamamlanan bölgelerde başlattığı asfalt kaplama işlemine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da belediyecilik tarihinin en büyük altyapı projesinde çalışmaların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, altyapı çalışması tamamlanan noktalarda asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Çalışmaların üniversitelerin eğitim öğretim dönemine yetişmesi için özel çaba gösteren ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarında Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'nde asfalt kaplama işlemlerine başladı. İlk tabaka asfaltın serildiği Farabi Caddesi'nde ızgaraların tamamlanmasından sonra ikinci tabaka asfalt serilecektir."

Açıklamada, Meydan bölgesinde Gazipaşa ve Cumhuriyet caddelerinin asfalt kaplama işlemlerinin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde yol çizgilerinin çekileceği de aktarıldı.