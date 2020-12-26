Trabzon Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları

26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:52
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon çalışmalarına hız verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15,5 milyon avro bütçeyle 47 mahalle ve 565 kilometrelik alanı kapsayan Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'nin kent meydanı, Beşirli, Kalkınma, Yenicuma ve Bostancı mahallelerindeki çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, Meydan bölgesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat yenileme çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, Meydan bölgesi için oldukça özel bir planlama ve çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek ekip sayısının artırılması, gerekse 7 gün 24 saat esaslı çalışma programı uygulamak suretiyle vatandaşlarımızı en asgari şekilde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik hattı 4 ay gibi kısa bir sürede bitirmek istiyoruz. Nisan ayı sonu itibariyle meydan bölgesindeki 5 ana caddemizdeki tüm altyapı çalışmalarımızı bitirip, bölgeyi kaliteli ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız inşallah."

Zorluoğlu, herhangi bir mağduriyetin yaşamamasına için hangi mahallelerde çalışma yapıldığını ve hangi yolların hangi tarihler arasında trafiğe kapatılacağını önceden duyurduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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