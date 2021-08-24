TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BİR ÖDÜL DAHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşması yaptığı kongreye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından stant açıldı. Çok sayıda etkinliğin yer aldığı standa, geçler ve Ankara'da yaşayan Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. Masa oyunlarının oynandığı stantta, sıklıkla hatıra fotoğrafları çektirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKDİM ETTİ

Etkinlik kapsamında Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de Kuluçka Merkezi Projesi'yle ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

KULUÇKA MERKEZİ PROJESİ NEDİR?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında; Trabzon'da ikamet eden 14-25 yaş arası gençlere 21. yüzyılın getirdiği değişiklikler üzerine bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri için "Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi" kurulacaktır. Bu merkezde; gençlere dinleme, sözlü ve yazılı iletişim, beden dili, takım çalışması, empati kurabilme, müzakere ve ikna kabiliyeti, çelişki yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözebilme, iş etiği ve geri bildirimlere açık olma yani "SoftSkills" olarak adlandırılan beceriler kazandırılacaktır. Bunun yanında gençlere Blockchain, Siber Güvenlik, Nano Teknoloji, Yapay Zeka, web geliştirme yazılım eğitimleri, 3 boyutlu tasarım eğitimleri gibi teknik becerilerden olan "Hard Skills" eğitimleri verilecektir. Eğitim süresince "İdeathon ve Hackhton" adı verilen fikir ve yazılımsal çözümler üretme atölyeleri oluşturulup yarışmalar yapılacaktır. Bu atölye ve yarışmalardan çıkan fikirler ve ürünlerin projelendirilmesi yolunda gençlere yol gösterilecektir. Üretilen projeler; kurum ve kuruluşlara, özel danışmanlara ve ilgili sektörlerden uzman yatırımcılara tanıtılacaktır. Böylece gençlere yönelik hizmetler artırılarak kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanacaktır. Genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri desteklenecek ve benzeri konularda projeler teşvik edilecektir.

TARİH : 24. 08. 2021

Kaynak: Habermetre