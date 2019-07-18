Trabzon Büyükşehir Belediyesinden YKS tercih hizmeti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2019 yılı Yükseköğretim Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara ücretsiz rehberlik hizmeti sunulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite adaylarının geleceklerinin şekillenmesinde yükseköğretimin önemli bir basamak olduğunu belirtti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle rehberlik hizmeti sunmak istediklerini aktaran Zorluoğlu, "Doğru tercih, doğru üniversite, doğru meslek' sloganıyla hayata geçirdiğimiz uygulamayla adaylarımızın yaşamlarında önemli bir yer teşkil edecek yükseköğrenim aşamasına profesyonel yardım alarak geçmelerini, severek okuyacakları bir bölümü ve mezun olduktan sonra zevkle yapacakları bir mesleği seçmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Adayların ve velilerin kolaylıkla ulaşabilmesi için "Tercih Danışma Merkezi" standının 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulacağını aktaran Zorluoğlu, burada alanında uzman görevlileri tarafından ÖSYM'nin tercih süresi olarak belirlediği 23-29 Temmuz tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz rehberlik hizmeti sunulacağını anlattı.

Tercih sürecinin tüm adaylara hayırlı olmasını dileyen Zorluoğlu, eğitime destek faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA