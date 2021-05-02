Trabzon Büyükşehir Belediyesinden kesilen selvi ağaçlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 1 Nolu Asri (Sülüklü) Mezarlığında, şehitlerin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucu kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikileceğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 1 Nolu Asri (Sülüklü) Mezarlığında, şehitlerin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucu kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sülüklü Mezarlığında yer alan selvi ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında haberler çıktığı belirtildi.

Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde bulunan Trabzon Şehitliği'ndeki bazı selvi ağaçlarının orman mühendislerinin tespiti sonucu bir hafta önce kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mühendisler tarafından tutulan tutanakta, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mezarlığımızda, şehitliğin etrafında bulunan selvi ağaçlarının köklerinin şehit mezarlarının kenar mermer bordürlerinde oynamalar meydana getirdiği, ağaçların yapraklarında bulunan reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu, rüzgarlı havalarda ağaçlarda kuruyan dalların mezarların yanında bulunan bayrak direklerinin düşmesine neden olarak mezarlara zarar verdiği, ayrıca kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, yeşil ve doğa hassasiyetimiz herkesin malumuyken, uzman görüşü ve talebi olmadan ağaç kesim işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca şehitlerimizin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucu kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk