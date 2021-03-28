Trabzon Büyükşehir Belediyesinden belediyeye alınan mobilyalarla ilgili açıklama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yazıldığının aksine, belediyeye alınan mobilya ve büro malzemelerinin sadece başkanlık makamı için kullanılmadığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yazıldığının aksine, belediyeye alınan mobilya ve büro malzemelerinin sadece başkanlık makamı için kullanılmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesinin yeni binasına taşınmasından sonra, Büyükşehir Belediyesi binasının boşalan büyük bir bölümünün hizmet gereklerine uygun olarak yeniden planlanarak kapsamlı bir onarım gerçekleştirildiği belirtildi.

Tadilat sonrasında bazı yeni daire başkanlıklarının binaya taşındığı aktarılan açıklamada, "Yeni toplantı odaları, genel sekreterlik, danışmanlar ve başkan vekilleri odaları oluşturulmuş ve başkanlık makamı tüm ofisleriyle bir üst kata taşınmıştır. Oluşturulan bu yeni ofis ve çalışma mekanları için ortaya çıkan mobilya ve büro malzemeleri ihtiyacı, Kamu İhale Kanunu kapsamında, işin ivediliği dikkate alınarak pazarlık usulüyle karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bazı basın organlarında yazıldığının aksine, alınan mobilya ve büro malzemelerinin sadece başkanlık makamı için kullanılmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başkanlık makamı ile birlikte özel kalem, protokol, ziyaretçi bekleme bölümü, genel sekreterlik, danışmanlar, başkan vekillerinin oda ve ofisleri ile yeni toplantı salonlarının ihtiyaçları da bu kapsamda karşılanmıştır. Ancak ihale belgesinde işin pratiği gereği 'Başkanlık Makamı' yazdığından bu durum bazı kesimlerce yanlış anlaşılmıştır. Yani 898 bin liralık mobilya ve büro malzemesi sadece başkan makam odası için kullanılmamış, onunla birlikte birçok belediye birimimizin ihtiyaçları da karşılanmıştır. Alınan mobilya ve büro malzemesinde kesinlikle lüks malzeme alımı cihetine gidilmemiş, pahalı olmayan ve ortalama mobilyalar tercih edilmiş, başkanlık makamı dahil, tüm birimler fiyat ve kalite bakımından makul ölçüler içerisinde kalınarak tefriş edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk