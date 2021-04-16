Trabzon Büyükşehir Belediyesince yayımlanan "Motif Motif Trabzon" isimli kitabın tanıtımı yapıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesince yayımlanan "Motif Motif Trabzon" isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yayımlanan 'Motif Motif Trabzon' isimli kitabın tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yayımlanan "Motif Motif Trabzon" isimli kitapla, şehrin zengin kültür mirasına ışık tutarken, geçmişin hazinesini de geleceğe taşımayı hedefliyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesince yayımlanan "Motif Motif Trabzon" isimli kitapla, şehrin zengin kültür mirasına ışık tutarken, geçmişin hazinesini de geleceğe taşımayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının, "Trabzon Kitaplığı" markasıyla ilk eserini yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, "Trabzon Kitaplığı" yayınları ile Türkiye'nin kültürel atılımına katkı sağlamayı ve kültür tarihinin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmayı amaçlayan çalışmalara imza atmaya devam ettiği ifade edildi.

Mimari eserleri süsleyen motiflerin, aynı zamanda yaşanmışlıkların birikimi olduğu vurgulanan açıklamada, "Zamana direnmeye çalışan mimari yapılarımızda vücut bulmuş desenlerimizin, gelecek kuşaklara aktarılması için, farklı formlarda yeniden hayat alanımıza girmesini sağlamak gerekir. Bu amaç doğrultusunda Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte hazırladığımız 'Motif Motif Trabzon' isimli çalışma, geçmişin hazinesini geleceğe taşıyabilme yolunda küçük ama değerli bir adım olmuştur. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün, mimari eserlerde yer alan desen ve motiflere başka bir formda yeniden hayat verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İğne, iplik, fırça ve gümüş tellerin marifetiyle eserlerimizin desen ve motifleri, hünerli ellerde yeni bir sanat eserine dönüştürüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 'Trabzon Kitaplığı" markasıyla bundan sonra da Türkiye'nin kültürel atılımına katkı sağlamaya ve kültür tarihimizin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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