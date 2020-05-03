Trabzon Büyükşehir Belediyesince 18 ilçede içme suyu projesi gerçekleştirilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce, 18 ilçede toplam 215 mahalleyi kapsayan içme suyu projesi ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce, 18 ilçede toplam 215 mahalleyi kapsayan içme suyu projesi ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünce ilçelerde yapılan istişare ve muhtarlar toplantıları neticesinde ortaya çıkan ana sorunlardan birinin içme suyu problemi olduğu belirtilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla mahalle mahalle çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan görüşmeler üzerine TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerde başlatılan incelemeler neticesinde acil ihtiyaç olduğu belirlenen mahallelerde etüt ve fizibilite çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

Tamamlanan etüt ve fizibilite çalışmalarının ardından 18 ilçede toplam 215 mahalleyi kapsayacak içme suyu proje ihalesinin hazır hale getirildiği belirtilerek, gerçekleştirilecek proje ihalesinin ardından başlanılacak yapım çalışmalarının ardından ilçelerdeki toplam 215 mahallenin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Zorluoğlu, tüm ilçelerde gerçekleştirdikleri istişare toplantılarındaki şikayet, görüş ve önerilerin kendilerine ışık tuttuğunu belirtti.

Zorluoğlu, mahallelerin sorunlarına kısa zamanda vakıf olduklarına işaret ederek, hemen hemen tüm ilçelerde içme suyu problemi şikayeti aldıklarını ve TİSKİ yetkililerine tüm ilçeleri kapsayan detaylı bir çalışma yapılması gerektiği talimatını verdiğini ifade etti.

Bu incelemeler neticesinde TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm ilçeleri kapsayan İçme suyu Proje İhalesi'ni hazır hale getirdiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İhale yarın gerçekleştirilecek. İhalenin yapılıp projelerin tamamlanmasının akabinde imkanlar dahilinde inşaat çalışmalarına başlanacak. 5 grup halinde, 18 ilçede toplam 215 mahalleyi kapsayan proje ihalemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız şehrimizin geneline temiz ve sağlıklı su temin etmektir. Bu projeyle en acilden başlayarak tüm ilçelerimize sağlıklı su temini sağlayacağız. Çalışma kapsamında söz konusu mahallelerin şebeke ve iletim hattı projesi yapılacak. Proje ihalesinin ardından yapılacak inşaat çalışmalarının büyük bir bölümü TİSKİ Genel Müdürlüğü çatısı altında 2019 yılının Mayıs ayında kurulan İşletmeler Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülecek. TİSKİ Genel Müdürlüğü kendi imkanları ile yürüteceği bu çalışma ile önemli miktarda tasarruf sağlamış olacak."

Kaynak: AA