Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolu karla kaplı mahallelerdeki hastalara ulaşıyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolu karla kaplı mahallelerdeki hastalara ulaşıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçelerdeki 15 hasta ve mahsur kalan vatandaşları kurtardığı bildirildi.

09.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:49
Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolu karla kaplı mahallelerdeki hastalara ulaşıyor

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçelerdeki 15 hasta ve mahsur kalan vatandaşları kurtardığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından mahsur kalan vatandaşlara yardım edildiği belirtildi.

İl genelinde 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ekiplerin, mahsur kalanlar ile 15 hastaya ulaşarak hastanelere ulaşmalarını sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yatalak hasta İfaket Evren'in imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekiplerince evinden alınan Evren, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı."

Kaynak: AA

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: Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolu karla kaplı mahallelerdeki hastalara ulaşıyor
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