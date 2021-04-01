Trabzon Büyükşehir Belediyesi ulaşım master planı için anket çalışması yapacak
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ulaşım master planı için anket çalışması yapacak

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ulaşım master planı için anket çalışması yapacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımını şekillendirecek ulaşım master planı için "Fikrini Söyle, Şehrine Yön Ver" sloganıyla anket çalışması yapılacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımını şekillendirecek ulaşım master planı için "Fikrini Söyle, Şehrine Yön Ver" sloganıyla anket çalışması yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun çok önem verdiği projeler arasında yer alan ve şehrin ulaşım sorununu çözüme kavuşturacak ulaşım master planı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Gelecek haftadan itibaren vatandaşların görüşlerini almak için anket çalışması yapılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ilki gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında, üniversitemiz ve şehrin dinamikleri ile görüş alışverişinde bulunarak Trabzon için en uygun Ulaşım Master Planı'nı hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 'soruna en yakın olan çözüme de en yakın olandır' anlayışıyla Trabzonlu hemşerilerimizin görüşlerini de almak için anket çalışması başlattık. Bu kapsamda 'Fikrini Söyle, Şehrine Yön Ver' sloganı ile önümüzdeki hafta itibarıyla il genelinde anket çalışması yürütülecektir. Anket verileri Ulaşım Master Planı'na yol gösterecek olup, bu konuda vatandaşlarımızdan destek beklemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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