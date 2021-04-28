Trabzon Büyükşehir Belediyesi su baskını oluşan kavşaklardaki sorunları çözüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde su baskını yaşanan bölgelerde yeni yağmursuyu hatları imal edilerek sorunlara son verildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde su baskını yaşanan bölgelerde yeni yağmursuyu hatları imal edilerek sorunlara son verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağışlar sonrası oluşan su baskınlarının, pek çok kavşakta büyük sorunların yaşanmasına sebep olduğu, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bu durumun ortadan kalkması yönündeki talimatları üzerine 2 yıllık dönem içerisinde ciddi anlamda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildiği dile getirilen açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen iş kapsamında bugüne kadar pek çok kavşakta çalışma yürütüldüğü ve geçen yıl Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma ile büyük sorunların yaşandığı Havaalimanı, Pelitli, Kalkınma ve Çömlekçi kavşaklarında yeni hatlarla sorunun çözüldüğü kaydedildi.

Bu yıl içerisinde Beşirli, Karşıyaka, Yeşiltepe ve Aydınlıkevler 609 nolu Sokak'ta da yağmursuyu çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, sorunlu kavşaklardan biri olan Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda da yeni yağmursuyu hattı çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, sorunların çözümü için son 2 yılda 16 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imal ettiklerini belirterek, yapılan çalışmalar sayesinde, hemen hemen her yağmurda göle dönen şehrin ana arterlerinde aynı manzaralar yaşanmayacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay