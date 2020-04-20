Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında siperlikli ve tıbbi maske üretimine başlandı.

20.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:15
Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında siperlikli ve tıbbi maske üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin her alanda Kovid-19 ile mücadele edildiği belirtilerek süreç içerisinde işini kaybedenler veya ücretsiz izne çıkarılanlar başta olmak üzere ekonomik sıkıntı içerisinde olan Trabzonlulara ilk etapta 10 bin adet temel gıda paketi ve 10 bin adette temizlik paketi dağıtılacağı belirtildi.

Koronavirüs sürecinde maske takmanın gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin adet temizlik paketinin her birine 5 adet de maske konulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla toplam 50 bin adet maskenin doğrudan Trabzon halkına ulaştırdığı belirtilerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar pazar yerleri, duraklar, otobüsler ve minibüslerde 75 bin adet, ilçe belediyelerine 50 bin adet, temizlik paketleriyle vatandaşa doğrudan 50 bin adet, kamu kurum ve kuruluşlarına 20 bin adet olmak üzere toplam 195 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için de kolları sıvadığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile '3D Maske' üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta 250 adet siperlik maske üretilirken, 250 siperlik maske de piyasadan temin edildi. Siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına verilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Yine Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliği içerisinde günde 6 bin adet maske üretimi gerçekleştiriliyor. Maske üretiminin kısa zaman içerisinde 10 bine çıkarılması hedefleniyor."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkan Murat Zorluoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak "Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürecin sıkıntılarını azaltmak için ilk günden itibaren önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz ilk etapta hazırladığımız 10 bin adet temel gıda ve 10 bin adet temizlik paketini 18 ilçedeki vatandaşlarımıza yoğun bir gayret göstererek ulaştırdı. Bugüne kadar pazar yerleri, otobüsler, minibüsler, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilçe belediyelerimiz ve vatandaşımıza doğrudan olmak üzere 195 bin adet ücretsiz maske dağıttık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak siperlik ve normal maske üretimine başladık. Bu konuda oldukça hassasız ve her alanda titiz bir çalışma sergiliyoruz. Halkımızın koronavirüs salgınının etkilerini en azami düzeyde hissetmesi adına sosyal yardım desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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