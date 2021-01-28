Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferi başlattı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferi başlattı

28.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:06
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferi başlattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlıkçıların talepleri üzerine Beşirli-Kaşüstü hattında ek otobüs seferleri başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlıkçıların talepleri üzerine Beşirli-Kaşüstü hattında ek otobüs seferleri başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmalar kapsamında, sağlık çalışanlarının talebi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Beşirli-Kaşüstü otobüs hatlarında ek seferler başlatıldığı belirtildi.

Salgın sürecinin başından beri sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, uzun zamandır devam eden ücretsiz ulaşımın yanında son olarak Beşirli-Kaşüstü hattında mevcut sefer saatlerinde değişiklik yapılmadan 6 gidiş ve 6 dönüş olmak üzere 12 ek sefer başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgını sürecinde gösterdikleri üstün gayretin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde sadece şehrimize değil, bölge insanına da çok önemli hizmetler veren, kendi canlarını riske atarak gayretle fedakarlıkla çalışan sağlık camiamıza müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının tüm taleplerini yerine getirmeye özen gösterdiklerini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sürecin en başından itibaren sağlık çalışanlarımız otobüslerimizden ücretsiz yararlanmaktadır. Son olarak da zaten yoğun tempoda hizmet veren sağlık çalışanlarımızın bir de ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına Beşirli-Kaşüstü hattımızın sefer sayılarını artırmış bulunmaktayız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, çadırlarda yürütülen bazı hizmetlerin havaların soğumasıyla yapılamaması üzerine, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen önünde kullanışlı bir prefabrik yapı oluşturarak hizmete sunduk. Sağlık çalışanlarımız için elimizden geleni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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