Trabzon Büyükşehir Belediyesi peyzaj çalışmalarına ağırlık veriyor Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, daha güzel bir Trabzon için park alanlarını ve refüjleri çiçeklerle donatarak şehrin çeşitli noktalarında peyzaj ve bakım çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, daha güzel bir Trabzon için park alanlarını ve refüjleri çiçeklerle donatarak şehrin çeşitli noktalarında peyzaj ve bakım çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Trabzon'u daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Tonya, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Arsin ilçesi ile Uzungöl'de çim ekimi, çim biçme ve ağaç budama çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin ilçelerde yol kenarı ve kaldırımlarda ot temizliği de yaptığı kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"Ganita sahil yürüyüş yolunun zarar gören kauçuk zeminleri yeniden döşenerek bakım onarımı gerçekleştiriliyor. Akçaabat Akçakale piknik alanında tuvalet montajı tamamlanırken Oyuncakistan'da ise çeşme montajı yapıldı. Ayrıca parklardaki süs havuzlarının bakımları yapılıyor. Pazarkapı Mahallesi'ndeki akıllı kavşakta, Çömlekçi liman önü yeşil alanlarda ve Atapark'ta çiçek dikimi ile çimlendirme çalışmaları ise devam ediyor."

Tarihi Değirmendere ve Tabakhane köprüleri ile Ortahisar İçkale sur içi ve Kızlar Manastırı'nın da istilacı bitkilerden temizlendiği ifade edilen açıklamada, bu çalışmalara bir program dahilinde devam edileceği ve tarihi mekanların siluetlerinin ortaya çıkarılacağı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak peyzaj ve yeşil alan çalışmalarına şehir genelinde büyük bir titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca parklarımızda çim-çiçeklik alanlar ve havuzların bakımı ile birlikte çeşme, sosyal donatı montajı işlemlerini yürütüyoruz. Trabzon'umuzu her geçen gün daha da güzelleştirmek ve vatandaşımızın göz zevkine hitap etmek adına periyodik olarak çiçek dikim işlemi gerçekleştiriyoruz. Dikim işlemlerimiz her mevsim dikilebilen saksılı bitkilerle yıl boyunca sürecektir. Hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen ziyaretçilerimizi daha estetik bir Trabzon'la buluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA