Trabzon Büyükşehir Belediyesi ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek

19.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:42
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 10 Mart Çarşamba gününe kadar yarışmaya başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya katılacak kişilerin, 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu esnasında çekecekleri fotoğrafları instagram hesapları üzerinden #trabzonmaratonu etiketi ile paylaşmaları gerektiği vurgulandı.

Seçici kurulun, paylaşılan fotoğraflar arasından ilk üç ve sergilenmeye layık gördüğü fotoğrafları seçeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jüri tarafından belirlenecek fotoğrafların orijinal halleri maratontrb41@gmail.com adresine veya yarışma sekretaryasına teslim edilecek. Daha sonra fotoğrafların orijinal halleri incelendikten sonra jüri ödülleri açıklayacak. Yapılan ödül töreninin ardından yarışma fotoğraf sergisi ve almanak lansmanı gerçekleştirilecek. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira, drone kategorisine 3 bin lira ve albümde yer alan eserlere ise 300 lira ödül verilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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