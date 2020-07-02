Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yenileme çalışmaları sürüyor Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kentin birçok noktasındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kentin birçok noktasındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına dur durak demeden çalıştığı belirtildi.

Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlardan da tam not aldığı aktarılan açıklamada, Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nde sona yaklaşılırken, yer döşemeleri, açıkta bulunan trafoların ahşap kaplamaları ile engelli vatandaşların hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yenilendiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye olarak koronavirüs salgını ile mücadele ederken, diğer çalışmalara da önlemler dahilinde ara vermediklerini belirtti.

Özellikle Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ni bir an önce tamamlamak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her projede hem estetiğe önem veriyoruz hem de engelli vatandaşlarımızın konforunu düşünüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma gerçekleştirilen çalışmalarda önce engelli kardeşlerimizi düşünmemiz gerektiğini her fırsatta yineliyorum. Son olarak engellilerimizin Meydan bölgesindeki hissedilebilir yürüme yüzeyleri bayağı tahrip olmuştu. Ekiplerimiz, yürüme yüzeylerinin bir kısmını onarırken bir kısmını ise değiştirdi. Trabzon'umuzu daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA