Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs denetimleri sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, semt pazarları ve çeşitli iş kollarında denetimler yapıldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk günden itibaren tedbirin elden bırakılmadığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 1982 lokanta, restoran ve kafe, 1926 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 188 ticari taksi, 68 berber, kuaför ve güzellik salonu, 388 kahvehane, 15 çay bahçesi, 2 internet kafe, 5 konaklama tesisi, 3 hamam, 2 bin 652 pazar yeri tezgahı ve alışveriş merkezlerinde bulunan 64 işletmenin denetlendiği kaydedildi.

Ayrıca kent genelinde 503 marketi denetleyen ekiplerce, 88 markette kurallara uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutulduğu, 2 markete ise idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimler dışında vatandaşlardan gelen talepleri de en kısa sürede yerine getiren belediye ekiplerinin, bu kapsamda 1326 kişinin maaş çekim işlemi, vatandaşların ilaç, hastane ulaşımı, gıda yardımı, sıcak yemek ve çeşitli taleplerine de cevap verdiği aktarıldı.

Öte yandan ekiplerce semt pazarlarında ve cuma namazlarında 14 bin maske ve 10 bin seccade dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik