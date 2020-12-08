Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları

08.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:08
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla iki ilçenin 100 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla iki ilçenin 100 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zorluoğlu, beraberindeki Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, yapımına 2012 yılında başlanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü bitirilemeyen tesisteki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Zorluoğlu, projenin tamamlanmasıyla Araklı'nın 17, Sürmene'nin ise 11 mahallesine sağlıklı ve temiz içme suyu sağlanacağını belirterek, bölgede ayrıca mikro HES, 60 kilometre isale hattı, 18 kilometre şebeke hattı, 8 depo, 12 maslak ve mevcut depoların bakım ve onarımlarının yapıldığını kaydetti.

Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret eden Zorluoğlu, "Arıtma tesisinin kapasitesi ilk etapta ciddi bir rakam olan 125 litre/saniye. Ancak ileride bu kapasite 2 katına kadar çıkartılabilecek. Araklı ve Sürmene'ye bağlı toplam 28 mahalleyi ilgilendiren bir çalışma. Araklı ve Sürmene'nin 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, ciddi manada heyecan veren bir çalışma. İnşallah haziran gelmeden burayı ziyaret edip, hep birlikte suyun vanasını açarız." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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