Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılına ait faaliyet raporu, belediye meclisinin 3'üncü oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılına ait faaliyet raporu, belediye meclisinin 3'üncü oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan ve memleketi Trabzon'da defnedilen yüzbaşı Burak Gençcelep'i anarak rahmet diledi.

Faaliyet raporunun Trabzon Büyükşehir Belediyesinin en önemli raporlarından biri olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bu raporun meclis üyelerimiz tarafından enine boyuna incelendiğini ve bu inceleme neticesinde grup başkan vekilleri üzerinden müzakereye konu edildiğini hep beraber müşahede etmekten memnuniyet duydum." dedi.

Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, yatırımlar ve projeler anlamında şehrin yakın, hatta uzak tarihinde hiç görülmeyecek kadar atılım içerisinde olduğunu vurguladı.

Trabzon'da başlattıkları altyapı projesinin şehrin en büyük projelerinden olduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Proje kapsamında Ortahisar'da toplam 47 mahallede beşi bir yerde dediğimiz altyapı konusuna giren ne varsa çözülmektedir. 565 kilometre içme suyu hattı değiştiriyoruz. Buradan Çorum'a kadar boru döşeniyor. 200 kilometreye yakın eksik kanalizasyonu tamamlıyoruz. İl merkezinde zaman zaman ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldıracak adımı attık." diye konuştu.

Zorluoğlu, sadece Ortahisar'da değil bütün ilçelerde çalışmaların devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kaşla göz arasında denilecek bir sürede çok büyük bir yatırım gerçekleşti. Taşönü'ndeki katı atık entegre tesisi. Bir başarı hikayesidir. Orada çok büyük ve Türkiye'de bu manadaki en modern tesisi oluşturduk. Yaklaşık 55 milyon dolarlık bir yatırımdır. Bu şehrin katı atık meselesini çözecek kapasitede bir yer kazandırdık. Tanjant çok katlı otopark, Akçaabat Millet Bahçesi, Vakfıkebir Millet Bahçesi, Meydan Sokak Sağlıklaştırma, Fatih Parkı, Uğurlu Camii, Yomra Kuran Kursu, Orta Mahalle Konukevi, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı, Botanik otoparkı, Uzungöl'deki 1'inci etap çalışmalar, Sümela Manastırı'ndaki otopark, Engelsiz Yaşam Merkezi, aldığımız 20 otobüse eklenen 10 otobüs, yine 20 tane çevre araç gerecinin alınması, her ilçemizdeki altyapı çalışmalarımızla iki yıllık sürede çok çok önemli çalışmaları tamamladık."

Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi inşaatının devam ettiğini ifade eden Zorluoğlu, küçük sanayi sitelerinin taşınması konusunda fizibilitede ise sona gelindiğini aktardı.

Zorluoğlu, projelere her zaman destek veren ve sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve Trabzon milletvekillerine de teşekkürlerini ileterek, "Daima arkamızda duran ve bize kararları ile destek veren büyükşehir belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi teşkilatına, genel sekreterimizden daire başkanına, şube müdüründen tüm personelime teşekkür etmek istiyorum. Onların gayreti olmasa saydığım projelerin hiçbiri bu noktaya gelemezdi." diye konuştu.

Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporunun yeterliliği oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz