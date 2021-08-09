Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Dünya Fındık Haftası etkinliğinde yaptığı açıklamada "Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurmayı planlıyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Dünya Fındık Haftası etkinliğinde yaptığı açıklamada "Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurmayı planlıyoruz" dedi.

Etkinlikte söz alan Başkan Murat Zorluoğlu "Fındık bizim için çok önemli stratejik bir ürünümüz ve önemli bir paya sahip. Aynı zamanda ticarette de bölgenin merkeziyiz. Bu manada güçlü bir konumdayız. Elbette arzu ediyoruz ki hep birlikte bu gücümüzü daha da artıralım. Fındık üretimini uygun projelerle önümüzdeki yıllarda birkaç katına çıkarıp bunu 4-5 milyar dolarlık bir kapasiteye el birliğiyle ulaştırmamız mümkün. Bu çok önemli bir şey. Dünya ekonomisi için bölge ekonomisi için hakikaten çok önemli bir iş olur" diye konuştu.

Tarımsal hizmetlerde verimin artırılması noktasında da katkı sunmak istediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu manada biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi adımlar atmak istiyoruz. ve bunun ilk adımı olarak da yetişirse eylül ayı meclisimizde, yetişmezse ekim ayı meclisimizde Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurmayı planlıyoruz. Bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanlarda da birtakım projeleri ortaya koyabilecek ve hizmet edebilecek bütçesi olan bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını önümüzdeki aylarda kurmuş olacağız. ve bu daire başkanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi de stratejik tarım ürünlerimiz olan çay ve fındıkla ilgili sizlerle güzel projelerle bu alanda süratle verim artırma çabaları içinde olacağız. İnşallah bu bir haftalık süre içerisinde fındığın hak ettiği değeri, hak ettiği farkındalığı oluşturacak önemli aktivitelerle dolu dolu bir haftayı geçireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:39:05. #1.16#

title