Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yayımlanan "T Dergi"nin ikinci sayısı çıktı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yayımlanan "T Dergi"nin ikinci sayısı çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yayımlanan 'T Dergi'nin ikinci sayısı çıktı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan T Dergi'nin ikinci sayısı okurlarla buluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan T Dergi'nin ikinci sayısı okurlarla buluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kapağında bir süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'e yer verilen derginin ikinci sayısı, Atatürk Alanı'nda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile belediye hizmet binaları giriş katlarında ücretsiz temin edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, T Dergi'nin ilk sayısıyla Trabzon'un kültürüne, tarihine, sosyolojisine ve folkloruna kapsamlı bir giriş yapıldığını belirterek, Trabzon'a katkı ve cazibe katan mekanları ele alarak Doğu Karadeniz folklorundan gastronomiye, turizm alanlarından tarihe ve spora, kültür sanattan gündelik hayatın renklerine kadar birçok konuda hazırlanan dosyaların okurların takdirine sunulduğunu kaydetti.

Derginin ikinci sayısını okurlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Zorluoğlu, kentin kültür, sanat ve toplumsal birikimlerini tarihi derinlikleriyle ele aldıklarını belirtti.

Trabzon'dan çıkarak ülke ve dünya kamuoyuna mal olan isimleri de dergi sayfalarına taşıdıklarını aktaran Zorluoğlu, "Böylece şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğini merkeze alan, geniş ve milyonları bulan büyük Trabzon ailemizin fertlerini, kadim muhabbet soframızın etrafında bir araya getirmiş oluyoruz. Ne mutlu bize. Bütün Trabzonluları, kültüre ve sanata gönül vermiş kamuoyunu, bu güzel gönül kervanına katılmaya davet ediyoruz. 'T Dergi' okurlarına şükranlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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