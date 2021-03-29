Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine özel eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine özel eğitim

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine özel eğitim

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde, itfaiye teşkilat yapısının her geçen gün güçlendirildiği belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibinin özel olarak eğitildiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere her an hazır olmasını sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı ile yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında 15 gün sürecek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu itfaiye teşkilat yapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam ettikleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan arama kurtarma ekibine yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında, şehir içinde ve kırsal alanda oluşacak doğal afet ve diğer olaylardaki kurtarma vakalarında ileri düzey teknik arama ve kurtarma eğitimi, hem teorik hem uygulamalı olarak verilmektedir. Öte yandan halen Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında 'kurbağa adam' kursu görmekte olan personelimizle edinilen iki arama ve kurtarma köpeği de ekiplerimize ilave destek olacaktır. Tüm bu çalışmalarımızla meydana gelebilecek deprem, heyelan, sel ve trafik kazalarında malzemesi, aracı ve personeli ile donanımlı bir arama kurtarma ekibi oluşturulması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Vladimir Putin Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Burak Sevinç Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine özel eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:23:20. #1.16#
title