Trabzon Büyükşehir Belediyesi heyelan sonrası çalışmalarını tamamladı Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli yağışın ardından ilçelerdeki çalışmalarını tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli yağışın ardından ilçelerdeki çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, heyelan sonrası Arsin ilçesinin Fındıklı Mahallesi, Sürmene ilçesinin Yeni Ay Mahallesi ve Of ilçesinin Yazlık Mahallesindeki yollarda temizleme çalışmalarının yapılarak tüm yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.

Son zamanlarda Doğu Karadeniz bölgesinde aşırı yağışlardan dolayı heyelan ve sel baskınlarının meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Sürmene, Arsin ve Of ilçelerinde etkili yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin vakit kaybetmeden harekete geçtiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titiz bir çalışma gerçekleştirerek yolları açtılar. Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı her zaman teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımız da böyle durumlarda çok dikkatli olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıdır. Özellikle riskli bölgelerde evleri bulunan hemşehrilerimizin, etkili yağışlarda evlerinden ayrılmalarını istirham ediyoruz."

Kaynak: AA