Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürdü
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürdü

19.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:54
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürdü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürdü.

Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Zabıta Dairesi başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Ekipler, temizlik, yol ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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