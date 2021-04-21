Trabzon Büyükşehir Belediyesi çocuklar için trafik eğitim pisti inşa ediyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi çocuklar için trafik eğitim pisti inşa ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi çocuklar için trafik eğitim pisti inşa ediyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çocuk trafik eğitim pisti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çocuk trafik eğitim pisti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yapımı devam eden pist alanını ziyaret eden Zorluoğlu, çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk'ten bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılan çocuk trafik eğitim merkezi projesi kapsamında kafeterya, derslik, bisiklet yolu, AFAD spor ve eğitim alanı, açık eğitim alanı, 7 adet dekor bina, ilk yardım binası, kule, mini benzin istasyonu, giriş takı, üst geçit, mini tünel, su deposu, çevre düzenlemesi, yapısal ve bitkisel peyzaj işlerinin yapılacağını belirtti.

Çocukların trafik eğitimleri için tasarlanan projeyi önemli bulduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Çocuk trafik eğitim parklarının amacı, okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek. Okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek, çocuklara trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, böylece trafik kültürünün oluşması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, projenin yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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