Trabzon Büyükşehir Belediyesi alt geçitleri yeniliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üst geçitlerle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üst geçitlerle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde bulunan alt geçidin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, mahallede, uzun yıllardır bakımı yapılmayan alt geçidin, kötü koku ve kirden arındırıldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen alt geçidin duvarlarının silindiği, zeminine baskı beton yapılarak, demirlerin kumlandığı belirtilen açıklamada, ekiplerin ışıklandırdıkları alt geçidin duvarlarına, şehrin tarihi mekanlarının silüetlerini CNC tablolarla sergiledikleri kaydedildi.

Açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kent estetiğine önem verdiği vurgulanarak, üst geçitlerle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yapıldığı belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ilk olarak Beşirli Mahallesindeki alt geçidi yenilediği işaret edilen açıklamada, "Trabzon'a yakışır hale getirdiler. Alt geçitlerin tamamını elden geçirmek suretiyle, şehrimizin görünümüne olumlu katkı yapmayı amaçlıyoruz. Halkımızın daha temiz daha huzurlu bir Trabzon'da yaşaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk