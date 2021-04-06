Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birçok zorluğu göğüsleyerek mesleğini icra eden tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz